Fatih Terim: 'Fenerbahçe'yi daha farklı yenebilirdik'

"NET ÇIKMAYA ÇOK ÇALIŞTIK"

"KAYIPSIZ GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMLARINDAN BİRİNE YAPTIK"

"8-10-12 PUANLARDAN GELDİK"

"SERI İLE ÇALIŞTIK, MÜKEMMELDİ"

"ADEM BÜYÜK BÖYLE BİR ÇOCUK DEĞİL"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.Kendisi açısından istatistiklerin bir önemi olmadığını dile getiren Terim, "Geçen sene de, daha önceki yıllarda da söylemiştim. Bu istatistik benim için çok önemli değil açıkçası, şampiyon olduğumuz her yıl burada kazansak ne olur, kazanmasak ne olur. Benim için çok önemli değil. Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz" dedi.Fenerbahçe karşısında çok daha farklı kazanabileceklerinin de altını çizen Terim, "Dün Beşiktaş-Trabzonspor maçı çok güzel maç oldu. Bugün de o seviyenin altına düşmediğimiz için sevinçliyim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ne istendiyse, ne gerekiyorsa onu yaptılar. Çok farklı da bitebilirdi. 1. dakikadan 100. dakikaya kadar ciddi, konsantre oynadık. 3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık. Oyunun her bölümünü iyi oynadık. İlk 20 dakika oyun kopabilirdi. Sonradan da nasıl oynanması gerekirse öyle oynadık." şeklinde konuştu.Fenerbahçe karşısında çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını da vurgulayan Terim, "Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun. Her düşündüğünüz bazen olmuyor ama bugün geriden bloklar arası çabuk ve net çıkmaya çok çalıştık. Direkt ve net çıktık, bunu başardık. Onyekuru ile çok pozisyona girdik. Soso girdi, Ömer girdi" dedi.Haftada 1 maç oynamaya başladıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Sezonu açtığımızdan beri, bu hafta ilk defa haftada bir maç oynuyoruz. Taaa Ağustos sonundan beri. Haftada 3 maç oynadığımızda aldığımız sonuçlarla acımasız eleştirildik. Artık biz de haftada 1 maç oynayacağız. Her kaybettiğiniz puan sizi daha da uzaklaştıracak, kolay rakipler yok, herkes iyi durumda, Allah nasip ederse, kayıpsız gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Seri'nin oyununa değinen tecrübeli antrenör, "Bizim gibi Henry silahı olan ve o silahı iyi kullanan bir takım için maçın başında geriye düşmek tatsız olur. Fenerbahçe'nin her takıma pres yaptığını dikkate alarak 1 hafta çalıştık ve o presi de yemedik. Arkalarına da sarkmayı iyi becerdik. İlk defa hayatımda, enderdir, sahada çalıştıklarımızdan sonra kampa girerken bir ev ödevi verdim, iyi çalışmışlar derslerine. Oyunun gidişatında, bizi üzecek... Penaltı pozisyonu 18 küsürde, o ana kadar kalemize pozisyon gelmedi. İlk yarı kalemize şut atıldı mı, bilmiyorum. İstatistiksel olarak da iyi şeyler çıkması lazım. Orta saha tercihi için bir tek Selçuk kaldı. Lemina oyun kurulumunda önemli bir oyuncu, bugün Seri'ye görevi verdim, beni en çok sevindiren konulardan biri de o. Bugün, ligin en güçlü takımlarından birine, kendi sahasında bunu yapabiliyorsak, bu bizim için çok önemli bir adımdır." mesajını verdi.1 haftadır oyunculardan pozitif bir geri dönüş aldığını söyleyen Terim, "Ekibim çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe'yi, onlara çok teşekkür ederim. Oyuncularım müthiş konsantre olmuştu hafta başından itibaren. 8-10-12 puandan gelin, farkı kapatın ve burada da herkesin isteği kazanmak. 1 hafta zaten bana bu umudu verdi oyuncular. Kazandıktan sonra onu yaptık, bunu yaptık, çok tarzım değil benim. Belki yarın gidip ummadığımız bir takıma puan kaybedeceğiz, inşallah kaybetmeyiz ama bunun yankıları, bunun etkisi, tepkisi çok daha değişik oldu. Bu sadece bir 3 puan değil Galatasaray nezdinde, oyuncuların da özgüveni anlamında önemli." sözlerini kullandı.Oyunla ilgili de konuşan Fatih Terim, "Bizim kendimize göre bir anlayışımız var, özellikle son aylarda kalemizden çıkarken, bir defa dahi vurmuyor Muslera. Bu işi çok iyi becerebilen bir Lemina varken, birdenbire sakatlanması beni hakikaten çok üzdü. Bazen oyunu, bazen oyuncuyu değiştirirsiniz, burada oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Orijinal orta saha olarak söylüyorum. Seri ile cuma, cumartesi, perşembe bunu çalıştık, açıkçası mükemmel yaptı." şeklinde açıklamada bulundu.Adem'in oynamaması ile ilgili görüşü sorulan Fatih Terim, "Yabancı oyuncular da bazen soruyor, ben pek öyle bir hoca değilim, oynatmayacağım oyuncuya, 'Seni bu hafta oynatmıyorum, 5 haftadır formdasın' diyen bir hoca değilim. Beni oyuncularım tanır. Adem'i hiç suratı asık, morali bozuk gördünüz mü? Ben bunu taktik icabı yapıyorum, oynamaması gerek. Forma verdiğim hiçbir oyuncu bana teşekkür etmedi, vermediğimzi de herhalde küsmez. Adem zaten böyle bir çocuk değil. Bu senenin en önemli yıldızı Adem, Galatasaray taraftarı da hakkını veriyor. Andone, Adem ve Falcao'yu da birlikte görebilirdiniz."