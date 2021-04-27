Fatih Terim'den Bodrum'da aile zirvesi

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, teknik adamlık, başkanlık ve emeklilik konularını sevdikleriyle görüştü. Terim, son kararını verecek ve kendisine destek veren üyelerle paylaşacak.

Haber; Sözcü
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Fatih Terim'den Bodrum'da aile zirvesi
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27 Nisan 2021 09:04
Galatasaray'da seçimli genel kurul ateşi yanarken Fatih Terim'in adı son günlerde sık sık anılmaya başladı.

Antalyaspor maçının ardından "Hayatımın sonuna kadar ailem, dostlarım, Galatasarayım üçgeninde kalacağım. Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem" diyerek başkanlık adaylığı konusunda sinyali veren Terim, soluğu Bodrum'daki yazlığında ailesi ve yakın dostlarının yanında aldı.

Aile meclisinde gündem konusu 'başkanlık' adaylığıydı…

İMKANSIZ DEĞİL

Terim, teknik adamlığı kariyeri, başkanlık adaylığı ve emeklilik konuları hakkında ailesine danışıp tek tek görüş aldı. Aile üyeleri fikirlerini aktarırken ortak düşünce Fatih Terim'in görevi ne olursa olsun çok sevdiği Galatasaray'da devam etmesi oldu. Son karar tecrübeli hocaya bırakıldı.

Terim, kısa bir süre içinde kendisine adaylık baskısı yapan üyelere kesin kararını iletecek. Bu seçim döneminde Fatih Terim'in başkanlık adaylığı ihtimali zor görünüyor. 

 
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