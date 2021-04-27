Fatih Terim'den Bodrum'da aile zirvesi

İMKANSIZ DEĞİL

Galatasaray'da seçimli genel kurul ateşi yanarken Fatih Terim'in adı son günlerde sık sık anılmaya başladı.Antalyaspor maçının ardından "Hayatımın sonuna kadar ailem, dostlarım, Galatasarayım üçgeninde kalacağım. Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem" diyerek başkanlık adaylığı konusunda sinyali veren. Aile üyeleri fikirlerini aktarırken ortak düşünceSon karar tecrübeli hocaya bırakıldı.Terim, kısa bir süre içinde kendisine adaylık baskısı yapan üyelere kesin kararını iletecek. Bu seçim döneminde Fatih Terim'in başkanlık adaylığı ihtimali zor görünüyor.