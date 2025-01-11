Fatih Terim'den Arda Güler açıklaması!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Güler için gelen soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Arda Güler açıklaması!
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11 Ocak 2025 00:11
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Suudi Arabistan'da oynanacak Real Madrid - Barcelona İspanya Süper Kupa finali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tivibuspor'a konuşan deneyimli teknik adam, "Açıkçası hoş bir şey bu. Geçen hafta İtalyan takımları buradaydı. Milan, Inter, Atalanta ve Juventus. Şimdi de Barcelona ve Real Madrid finali var. Çok güzel bir şey. Dediğim gibi, bu arayı çok güzel dolduracak gibi duruyor Suudi Arabistan. Bence mükemmel bir fikir. Çok güzel bir final. Bu güzel finalde olmak, seyretmek gerek. Biz de canlı izleme imkanına sahibiz. Arkadaşlarımla gideceğiz ve keyfini çıkaracağız. Benim gönlümde Türkiye'den bir şampiyon çıkarsa, onlardan taraf var. Beni ilgilendirmiyor onların şampiyonluğu. Oynadıkları oyuna saygı duyduğumuz için muhakkak onların da fanı, dünyada tanınan takımlar olduğu için biz de seviyoruz ancak bu kadar. Onun dışında kimin kazanacağı beni çok ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, "Arda Güler'in oynama ihtimali var" şeklindeki hatırlatmanın ardından, "Onun adına çok mutlu alırım. Oynaması gerek. İyi, büyük oyuncu. Allah nazar vermesin. Daha da iyi olacak. Ondan dolayı belki biraz o tarafa doğru olabilir. Onun oynadığı takımın, oynarsa özellikle kazanmasını çok isterim." yanıtını verdi.

Real Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya Süper Kupa final karşılaşması 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

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