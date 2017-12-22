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Fatih Terim, bu hafta eski takımına karşı

Galatasaray'ın başına yeniden geçen Fatih Terim, ilk maçında eski takımı Göztepe'ye rakip olacak.

Kaynak: DHA
Fatih Terim, bu hafta eski takımına karşı
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22 Aralık 2017 15:06
Galatasaray'da Igor Tudor yerine göreve gelen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk sınavını eski takımı Göztepe'ye karşı verecek.

Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda sahaya çıkacak Fatih Terim, Göztepe'de 1989-1990 sezonunda teknik adam olarak görev yaptı. Göztepe camiasına olan yakınlığı ile bilinen Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin açılışına gelip, 14 Haziran 2015'teki yıl dönümü kutlamalarına da katılmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, katıldığı organizasyonlarda Göztepe'nin kendisi için ayrı bir değere sahip olduğunu söyledi. Maç öncesi zirve yarışı veren iki takımdan Galatasaray'ın 32, Göztepe'nin 30 puanı bulunuyor. Zorlu ilk yarı finalinin hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan'ın sakatlıkları sürüyor.

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