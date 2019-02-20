Ligde Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak lider Başakşehir'in ensesinde nefesini hissettiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına tatlı sert uyarılarda bulundu.
Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanda Başakşehir'in, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili konuşması üzerine "Herkes Benfica maçına odaklansın" çıkışında bulunan Fatih Terim "Önümüzde bir Avrupa maçı var, siz başka şeylerden bahsediyorsunuz! İstanbul'da kaybettik ama Benfica'yı orada yenebiliriz. Sadece bu maça odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞ OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Avrupa Ligi'nde 2-1'lik yenilginin rövanşında Benfica ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'daki son hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı idmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda adalesindeki ağrıları devam eden Martin Linnes kadroya alınmadı.
Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde tam kadro olan Galatasaray, Benfica karşısında ise beş oyuncusundan eksik mücadele edecek. UEFA kadrosunda ismi olmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ve cezalı olan Fernando Portekiz kafilesinde yer almadı.
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Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanda Başakşehir'in, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili konuşması üzerine "Herkes Benfica maçına odaklansın" çıkışında bulunan Fatih Terim "Önümüzde bir Avrupa maçı var, siz başka şeylerden bahsediyorsunuz! İstanbul'da kaybettik ama Benfica'yı orada yenebiliriz. Sadece bu maça odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞ OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Avrupa Ligi'nde 2-1'lik yenilginin rövanşında Benfica ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'daki son hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı idmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda adalesindeki ağrıları devam eden Martin Linnes kadroya alınmadı.
Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde tam kadro olan Galatasaray, Benfica karşısında ise beş oyuncusundan eksik mücadele edecek. UEFA kadrosunda ismi olmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ve cezalı olan Fernando Portekiz kafilesinde yer almadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın