BEŞ OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Ligde Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak lider Başakşehir'in ensesinde nefesini hissettiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına tatlı sert uyarılarda bulundu.Sarı-kırmızılı futbolcuların idmanda Başakşehir'in, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili konuşması üzerine "" çıkışında bulunan Fatih Terim "" ifadelerini kullandı.Avrupa Ligi'nde 2-1'lik yenilginin rövanşında Benfica ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'daki son hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı idmanla tamamladı.Sarı-kırmızılılarda adalesindeki ağrıları devam eden Martin Linnes kadroya alınmadı.Uzun bir aradan sonra ilk defa ligde tam kadro olan Galatasaray, Benfica karşısında ise beş oyuncusundan eksik mücadele edecek. UEFA kadrosunda ismi olmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ve cezalı olan Fernando Portekiz kafilesinde yer almadı.