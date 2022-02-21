Fatih Terim, Arda Turan ve eski ekibiyle buluştu

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında görevden ayrılan teknik heyet, tecrübeli teknik adamla buluştu.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, eski idari direktör Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, teknik direktör Fatih Terim'le yemekte bir araya geldiler.
Dört isim, buluşma sonrasında Instagram'dan Fatih Terim'le olan fotoğraflarını paylaştılar.
Şükrü Hanedar, paylaşımına, "Hasret giderdik" notunu düşerken; Necati Ateş, "İmparator" yazdı.
Mert Çetin ve Arda Turan ise sarı - kırmızı kalp bıraktı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torrent getirilmişti.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, eski idari direktör Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, teknik direktör Fatih Terim'le yemekte bir araya geldiler.
Dört isim, buluşma sonrasında Instagram'dan Fatih Terim'le olan fotoğraflarını paylaştılar.
Şükrü Hanedar, paylaşımına, "Hasret giderdik" notunu düşerken; Necati Ateş, "İmparator" yazdı.
Mert Çetin ve Arda Turan ise sarı - kırmızı kalp bıraktı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve Domenec Torrent getirilmişti.