Falcao'nun eşi Lorelei, İstanbul'dan villa alıyor!

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao'nun eşi de para basacak. Lorelei Taron, Göktürk'te gözüne kestirdiği 7 buçuk milyonluk villayı çocuklar için oyun merkezi yapacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Falcao'nun eşi Lorelei, İstanbul'dan villa alıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 13:49
Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro yani yaklaşık 45 milyon TL alan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron da Türkiye'de para basacak.

Dün akşam dördüncü kez anne olan yenge, bir çocuk oyun merkezi açmak için kolları sıvadı. 32 yaşındaki Arjantinli güzel, evlerinin bulunduğu Göktürk civarında villa arayışına başladı. Lorelei Taron; miniklere dans ve müzik dersleri vermeyi planladığı villayı aynı zamanda bir parti evine dönüştürecek. Güzel yengenin Kemer Country'de 7 buçuk milyon TL olan kütük evlerden birini de gözüne kestirdiği söyleniyor.

4. KEZ BABA OLDU

Falcao ve eşi Lorelei, dördüncü çocuklarına kavuştu. Erkek olarak dünyaya gelen bebeğe Jedediah ismi verildi. Arjantinli yenge, birkaç aydır Türkçe dersleri alıyor. Lorelei Taron, Türk yemeklerini de öğrenmeye çalışıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için