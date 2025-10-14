13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"

Sadece yerlilerin kadro dışı bırakılması Fenerbahçe'de huzursuzluk yarattı. Mert Hakan'ın, yabancı futbolculara neden ceza verilmediğini başkan Saran'la görüşeceği öğrenildi.

calendar 14 Ekim 2025 08:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
F.Bahçe'nin yerlileri: 'Neden sadece biz?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Son dönemde Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararları, özellikle yerli futbolcular arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda....

Sarı-Lacivertli takımda oluşan huzursuzluğun temelinde, alınan kararların sadece yerli oyuncuları kapsaması ve yabancı futbolcuların bu durumdan etkilenmemesi yer alıyor.

Takvim'de yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci, Archie Brown ile tartıştıktan sonra "takım huzurunu bozmak" gerekçesiyle kadro dışı kararına tabi tutuldu.

"NEDEN SADECE YERLİLER?"

Samsunspor maçının 67. dakikasında ise Teknik Direktör Tedesco, tüm değişiklik hakkını kullanmasına rağmen saha kenarında ısınan Cenk Tosun'un üzerindeki yeleği sinirle yere fırlatıp kulübeye oturması, yaşanan sıkıntıların faturası olarak yorumlandı.

Bu gelişmeler ışığında, takımda önemli bir isim olan Mert Hakan Yandaş'ın, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile konuyu masaya yatırmak üzere bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Mert Hakan'ın özellikle yerli oyuncuların yaşadığı rahatsızlığı ve alınan kararların adaletsizliğini Saran'a ileteceği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.