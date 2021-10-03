Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında lider Bayern Münih ile Fenerbahçe'nin rakiplerinden Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Eintracht Frankfurt oldu.Bayern Münih'in tek golünü 29. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 32. dakikada Martin Hinteregger ve 83. dakikada Filip Kostic'ten geldi.Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanında kazanarak, 5 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve bu sezon ligde ilk galibiyetini alarak, puanını 8 yaptı. Bu sezon ligde ve resmi tüm maçlarda ilk kez kaybeden Bayern Münih 16 puanda kaldı. Ayrıca Bayern Münih 2019 Kasım'dan sonra evinde ilk kez kaybetti.Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin'i ağırlayacak.