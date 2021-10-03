F.Bahçe'nin rakibi E.Frankfurt, B.Münih'i devirdi!

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt, Almanya Ligi'nde ilk galibiyetini Bayern Münih deplasmanında aldı. Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'e bu sezon ilk yenilgisini yaşattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
F.Bahçe'nin rakibi E.Frankfurt, B.Münih'i devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 20:24
Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında lider Bayern Münih ile Fenerbahçe'nin rakiplerinden Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Eintracht Frankfurt oldu.

Bayern Münih'in tek golünü 29. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri 32. dakikada Martin Hinteregger ve 83. dakikada Filip Kostic'ten geldi.

MAÇTA İLKLER YAŞANDI

Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanında kazanarak, 5 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve bu sezon ligde ilk galibiyetini alarak, puanını 8 yaptı. Bu sezon ligde ve resmi tüm maçlarda ilk kez kaybeden Bayern Münih 16 puanda kaldı. Ayrıca Bayern Münih 2019 Kasım'dan sonra evinde ilk kez kaybetti.

Almanya Ligi'nde milli aranın ardından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin'i ağırlayacak.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.