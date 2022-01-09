Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Umut Bulut kaydetti.



Bu skorun ardından Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.





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