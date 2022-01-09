Eyüpspor, Umut Bulut'la kazandı!

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni tecrübeli golcüsü Umut Bulut'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eyüpspor, Umut Bulut'la kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 21:01
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Umut Bulut kaydetti.

Bu skorun ardından Eyüpspor, puanını 35'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise kendi sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.