Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Eyüpspor'un gollerini 25. dakikada Alpaslan Öztürk ve 58. dakikada Ahmet Ildız attı. Altınordu'nun tek golü 89. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten geldi.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, arka arkaya 3. galibiyetini elde etti ve puanını 27 yaptı. İstanbul temsilcisi, ligde yenilmezilik serisini de 8 maça yükseltti. Altınordu üst üste ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 12 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta Eyüpspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Altınordu sahasında Altay'ı ağırlayacak.





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