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Eyüpspor'da Recep Niyaz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, üç sezondur kadrosunda yer alan ve geçen sezon sakatlık nedeniyle sadece 2 maçta forma giyebilen Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.

calendar 25 Haziran 2025 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor'da Recep Niyaz ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.


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