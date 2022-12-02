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Eyüpspor, bir maç sonra kazandı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, bir maç sonra kazandı
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02 Aralık 2022 21:57
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Okwuchukwu Ezeh ve 65. dakikada Ryan Babel attı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 37'ye çıkardı. Tuzlaspor ise 16 puanda kaldı.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Boluspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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