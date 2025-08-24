Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi alırken, ilk maçı ertelenen Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı.
