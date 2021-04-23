Everton Arsenal'den 3 puanı tek golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton, deplasmanda Arsenal'i tek golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Everton Arsenal'den 3 puanı tek golle aldı
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23 Nisan 2021 23:52
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Arsenal sahasında Everton'u konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Everton 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada golün bulan taraf 76. dakikada Everton oldu. Kaleci Bernd Leno'nun kendi kalesine gönderdiği top gole dönüştü ve Arsenal kalan dakikalarda gol bulamayınca 3 puan Everton'un oldu.

Bu sonucun ardından Avrupa kupalarına adım atmaya çalışan Arsenal 46 puanda kaldı. Everton ise 52 puana yükselerek ligin üst sıralarını takip etmeyi sürdürdü.





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