EuroCup'ta sezonun MVP'si Türk Telekom'dan

Türk Telekom Basketbol'un oyuncusu Jerian Grant, EuroCup'ta sezonun MVP'si seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroCup'ta sezonun MVP'si Türk Telekom'dan
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02 Mayıs 2023 17:25
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jerian Grant, 7Days Avrupa Kupası'nda sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) organizasyonun internet sitesinden açıklandı.

Normal sezonu 14,6 sayı, 6,2 asist, 3,1 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Grant, organizasyonun bu sezonki en değerli oyuncusu oldu.

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