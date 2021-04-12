EURO 2020'deki futbolculara aşı zorunluluğu geliyor!

UEFA Sağlık Komisyonu, EURO 2020 için yeni bir sağlık protokolü üzerinde çalışıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EURO 2020'deki futbolculara aşı zorunluluğu geliyor!
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12 Nisan 2021 00:28
UEFA Sağlık Komisyonu, bu yaz oynanacak olan EURO 2020 için sağlık protokolü hazırlıyor.

İtalyan basınının haberine göre; protokol, turnuvada yer alacak tüm futbolcuların aşılanmasını zorunlu kılacak.

UEFA'nın planına göre 24 takımdan 25'er futbolcuyla toplamda 600 kişi aşı olacak.

12 Haziran 2020'de başlaması beklenen ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen EURO 2020, planlanan takvime göre 11 Haziran 2021 yılında başlayacak.



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