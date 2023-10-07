Eskrim kılıç branşında madalyalar sahiplerini buldu

Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kılıç branşında madalyalar sahiplerini buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eskrim kılıç branşında madalyalar sahiplerini buldu
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07 Ekim 2023 23:44
Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gününde kılıç branşında madalyalar sahiplerini buldu.

Organizasyon, yarın yapılacak flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Kılıç branşında dereceye giren sporcular ise şöyle:

Kadınlar: 1-Nil Güngör (Kastamonu Eskrim SK), 2-Duru Ayşe Özgönül (Balestra Vişnelik Eskrim SK), 3-Begüm Alkaya (EGO SK), 3-Zehra Kerem (Düzbağ SK)

Erkekler: 1-Tolga Aslan (Barış Övünç SK), 2-Furkan Yaman (Anka Eskrim SK), 3-Enes Talha Kalender (Anka Eskrim SK), 3-Alkım Öztürk (Barış Övünç SK)

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