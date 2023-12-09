Ertuğrul Sağlam: ''Skandal bir kırmızı kart kararı verildi''

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-0 kazanılan Teksüt Bandırmaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.



Ertuğrul Sağlam, en yakın rakipleri olan Bandırmaspor'la zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.



Mağlup oldukları maçlarda bile oyuncularına çok güvendiğini ifade eden Sağlam, "Oyuncularım üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bugün başından sonuna kadar çok güzel bir maç oynadılar. Zor hava şartlarında net skorla maçı kazanmak bizim adımıza güzel. Bu skor geleceğimiz adına da bizim için olumlu. Bütün oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, Kocaeli'den ve çevre illerden bizi desteklemek için stada gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Sağlam, Bandırmaspor'un geniş bir kadroya sahip olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarlar arasında her ne kadar çekişme olsa da bugün Türk futbolu adına güzel anların yaşandığını söyleyebilirim fakat kötü anlar ve çirkinlikler de yaşandı. Hakemin maç başından sonuna kadar aleyhimize vermiş olduğu kararlar, kartlardaki tutarsızlığı, kırmızı karttaki saçma sapan kararını esefle kınıyorum. Skandal bir kırmızı kart kararı verilmiştir ve VAR'ın da buna müdahale etmemesi bu skandalı daha da katlamıştır. Ben bu pozisyonun iyice incelenip kırmızı kartın iptal edilmesini yöneticilerimize de söyledim. Böyle saçma bir kırmızı kart ben son dönemde futbolda hiç görmedim. Kırmızı kart yememize rağmen gol yememek bizim için güzel. Bugün ve geçtiğimiz maçlarda da aleyhimize çok kararlar verildi. Bunun son bulmasını istiyorum. Biz sahada rakiplerle yeteri kadar mücadele ediyoruz, bu işi daha fazla lütfen zorlaştırmasın. Biz emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz, Allah'ın izniyle yolun sonunda Kocaelispor'u sevenlerin 14 yıllık hayalini de inşallah sonlandıracağız. Hayatımda bu kadar net bir hakem serzenişinde bulunmamıştım ama bugünkü kırmızı kart bizi çileden çıkarttı. Kırmızı kartın incelenip gereğinin yapılmasını istiyorum."





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