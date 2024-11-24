Ertuğrul Sağlam: 'Liderliği bırakmamış olduk'

Kocaelispor'un deneyimli çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam, Bandırmaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 2 puan kaybettiklerine üzüldüklerini fakat aldıkları 1 puan ile liderliği koruduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maç öncesindeki hedeflerinin Teksüt Bandırmaspor maçından galibiyet alarak puan farkını açmak olduğunu ifade etti.



Sağlam, maça iyi başladıklarını ve ilk devrenin kendileri adına güzel geçtiğini belirterek, "Oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. Çabuk oynamaya çalıştık, özellikle kenarlara geldiğimizde ve ceza sahası içerisine yapılan ortalarda iyi yerleşim yapabilsek daha fazla pozisyon ve gol bulabileceğimiz ortamlar oluştu. İlk yarıyı o oyun kalitesiyle aslında birden daha fazla gol atarak bizim tamamlamamız gerekiyordu." diye konuştu.



Bu yıl ilk kez köşe vuruşundan kalelerinde gol gördüklerini dile getiren Sağlam, "Korner değildi, hakemin uydurma bir şeyiydi. Bu kadar net bir pozisyonu kornere dönüştürecek hakemleri de bir şey yapmak lazım bence. Bir sorgulamak lazım. Ayağının dışıyla dışarı atıyor ve oradan bir korner uyduruluyor. Bizim tabii sorgulamamız gereken oradaki paylaşım, sorumluluk, Atınç'a verdiğimiz oyuncunun rahat vurdurması, kalemize gelen tek top maalesef gol oldu." değerlendirmesinde bulundu.



İkinci devre rakip alanda kaptırdıkları toplarda geri dönüşleri zayıf yaptıklarını kaydeden Sağlam, şunları söyledi:



"Rakibi karşılamada zorlandık. Kendi kalemize attığımız bir golle geri düştük. İkinci attığımız gol bizim oyuncularımızdan istediğimiz bir şeydi. Merkezde kalabalık olan rakipleri açman gerekir. Oyunu bırakmamamız, oyuncularımızın son saniyeye kadar oyunda kalmaları dengeyi sağlama adına yaptıkları mücadele, oradaki verdikleri kavga gerçekten takdir edilecek bir konu. 2 puan kaybettiğimiz için bir taraftan üzülürken diğer taraftan da en azından bir puanı alıp liderliği bırakmamış olduk."



