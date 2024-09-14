Ersun Yanal: ''Süper Lig'e çıkmak isteyen bir takımız''

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bandırmaspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından, takımın henüz yeni kurulduğunu ve futbolun gelişimi için zaman gerektiğini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: ''Süper Lig'e çıkmak isteyen bir takımız''
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14 Eylül 2024 22:20
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal Bandırmaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Geç kurulan bir takım olduklarını ifade eden Yanal, şunları kaydetti:

"Bugün futbol tartışılabilir, sonuç güzel oldu. Biz de bugün sonucu alıp daha iyi bir futbol oynamanın altyapısını kurabileceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu bize büyük bir katkı ve takviye getirecek. Kulübümüz, tesisleşme ve kurumsallaşma konusunda çok ciddi uğraşlar içerisinde. Bu hem maddi hem manevi hem de zamanla ilgili bizim süremizi alıyor. O yüzden bu galibiyet bizim için önemliydi. Bunu önümüzde oynayacağımız tüm maçlara yaymak istiyoruz. Biz zirveyi zorlayan ve orada olmak isteyen bir takımız. Süper Lig'e çıkmak isteyen bir takımız ve bunu yapmak için de yolumuza devam edeceğiz."

 
 
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