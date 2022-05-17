Ersin Destanoğlu giderse formül hazır

Valerien Ismael yönetiminde önümüzdeki sezon şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun durumu henüz netlik kazanmadı.



Avrupa'dan ciddi talipleri bulunan 21 yaşındaki başarılı file bekçisi cazip bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabilir.



Kulübüne para kazandırarak Avrupa'ya gitmenin hayallerini kuran Ersin özellikle İngiltere, İspanya ve Fransa'ya sıcak bakıyor.Siyah-beyazlı yönetim ve profesyoneller, Ersin'in ayrılması halinde kaleye yabancı transferi düşünmüyor. Sakatlığı yüzünden uzun süredir sahalardan uzak olan deneyimli file bekçisi Mert Günok büyük ölçüde iyileşti ve sezon başı kampında takımda yer alabilecek. Sezon başında sözleşmesi yenilenerek Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran da kadroya dönecek.



EMRE BİLGİN ALKIŞ TOPLADI



Ersin'in sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanında Beşiktaş kalesini korurken, yaptığı 7 kurtarışla teknik heyet ve yönetimin alkışını toplayan 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ise herkesin güvenini kazandı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in gözüne giren Emre'nin gelecek sezon A takım kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



AVRUPA'YA GİTMESİ BÜYÜK SÜRPRİZ OLMAZ



Siyah-beyazlılar, Ersin'i takımda tutmak istese de milli kalecinin Avrupa'ya gitmesi büyük bir sürpriz olmayacak. Beşiktaş bu durumda Mert Günok-Utku Yuvakuran-Emre Bilgin üçlüsüyle yola devam edecek. Valerien Ismael'in yabancı kaleci istemesi halinde ise Fransız hocanın talebi doğrultusunda takıma takviye yapılacak.



