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Ersan, Philadelphia 76ers ile anlaştı!

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Bryan Colangelo ekibin Ersan İlyasova ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Bryan Colangelo ekibin Ersan İlyasova ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma şartları açıklanmadı.

Ersan, bu sezon Atlanta'da oynadığı 46 maçta (40 kere ilk beş) 25.6 dakika ortalamayla maç başına 10.9 sayı ve 5.5 ribaundla oynarken, sahadan %45.9 ve üç sayı menzilinden ise %35.9 ile isabet buldu. Bu sezon 23 kez çift hanelere ulaşan Ersan, dokuz kere 20 sayı barajını geçti.

PHILLY'DE PARLAMA ŞANSI BULMUŞTU

Ersan 2016-17 sezonunda 53 maç formasını giydiği (40 ilk beş) Philadelphia'ya dönüyor olacak. 46 maçta çift haneleri gören Ersan, burada 12 maçta en az 20 sayı atmıştı. 6 Aralık 2016'da Memphis'e karşı bir maçta 17 ribaund almıştı. Philadelphia, daha sonra 22 Şubat 2017'de İlyasova'yı Tiago Splitter ve 2017 ikinci tur seçimi karşılığında Atlanta'ya yollamıştı.

İlyasova 2016-17 sezonunu, kariyerinin en yükseği olan 142 üçlük isabetiyle tamamlamıştı. Bunların 107'si 76ers'ta gelmişti. Önceki en yüksek isabet sayısı 2015-16'da 96 idi.

Ersan 10. NBA sezonunda Atlanta, Philadelphia, Oklahoma City, Orlando, Detroit ve Milwaukee ile toplam 655 maçta (405 kere ilk beşte) oynadı. Maç başına 24.5 dakika içinde 11.0 sayı ve 5.9 ribaund ortalamasına sahip. Kariyerinde %36.6 ile üçlük atan Ersan, iki sezon üst üste NBA'in en isabetli üçlük sokan ilk beş oyuncusu arasındaydı. 2011-12 sezonunda %45.5 ile ikinci, 2012-13 sezonunda da %44.4 ile dördüncü sıradaydı. Ersan, ligdeki dokuz sezonunun sekizinde %40.'ın üstünde isabet buldu.

2.08'lik milli forvet, 2005 NBA Draftında Milwaukee Bucks tarafından seçildi 36. sırada seçilmişti. Takımda 23 numarayı giyecek olan Ersan'la birlikte, Philly'de şimdi yedi uluslararası oyuncu bulunuyor. Bu rakam, Utah Jazz'in sahip olduğu sekiz oyuncudan sonra ikinci sırada.




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