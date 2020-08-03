Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı. Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'un ayrılığı açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.



Sarı-lacivertli kulübün, kısa bir süre içerisinde Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu açıklaması bekleniyor.



EROL BULUT'UN VEDA AÇIKLAMASI



Erol Bulut'un açıklaması şu şekilde; "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.



Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik.



Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.



Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim."



