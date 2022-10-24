Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın evinde Alanyspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı köşesinde yorumladı. Toroğlu'nun yazısının tamamını okumak için Sabah gazetesini satın alabilirsiniz.



İşte Toroğlu'nun yazısında öne çıkan ifadeler...



"Diyorlar ki biz hakemleri bilgisayarlarla veriyoruz; uzaydan getiriyorlar sanki. Ya kardeşim hangi veriyi verirsen onu alırsın makineden... Palabıyık bundan üç hafta evvel bir maç yönetti, dağlara taşlara yaptı. Üç tane siyah beyaz hatayla... Hatta gözlemci, raporunu verdi; ona karşı da disiplinsiz hareket etti. Yani ceza yemesi lazım ve sen bu adamı 2-3 hafta sonra böyle bir maça veriyorsun. Bu uzaydan verilmiyor kardeşim... Bakınız takım önemli değil. Bütün takımlar önemli. Ama maalesef Türkiye'de böyle.



Dün Sacha Boey atıldı. Pozisyonda Muslera da sarı kart gördü; o da atılabilirdi ama atmaya gücü yetmedi Ali Palabıyık'ın. Galatasaraylı oyuncuyu attıktan sonra bu sefer Galatasaray lehine faulleri çalmaya başladı. Devre arasında ne oldu? Yabancı teknik adamın herhalde kulağını büktüler ki sarı kartlı iki oyuncusunu oyundan aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Rakipten korkmuyorsunuz, hakemlerden korkuyorsunuz...



Maçı yazsak ne olur, bu maçlar oynansa ne olur!



Vallahi kardeşim maalesef Türkiye'deki hakem sistemi ve hakemler bunlar. Bir operasyon yapıldı, yarım bırakıldı. Bu operasyondan sonra Galatasaray Başkanı o hakemlerden birine santrada çiçek verdi. Onun için kimse ağlamasın."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ