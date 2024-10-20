Erkan Sözeri: 'Ayaklarına, yüreklerine sağlık'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 4-1 yendikleri maçta aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirterek, oyuncularını tebrik etti.
Kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen teknik direktör Sözeri, oyuncularına teşekkür etti.
Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Sözeri, şunları kaydetti:
"Hiç disiplini bozmadılar, oyun disiplininden kopmadılar. Oyuncularım gerçekten güzel savaş veriyor. Maç bizim için çok kıymetliydi. Deplasmanda ilk 3 puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu 4 gollü galibiyet bizim için çok güzel, harika oldu. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla."
Kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen teknik direktör Sözeri, oyuncularına teşekkür etti.
Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Sözeri, şunları kaydetti:
"Hiç disiplini bozmadılar, oyun disiplininden kopmadılar. Oyuncularım gerçekten güzel savaş veriyor. Maç bizim için çok kıymetliydi. Deplasmanda ilk 3 puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu 4 gollü galibiyet bizim için çok güzel, harika oldu. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla."