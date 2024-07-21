Erik ten Hag: 'McTominay'i tutmak istiyoruz'

Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." sözlerini sarf etti.





sözlerini sarf etti.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın da gündeminde olan Scott McTominay hakkında açıklamalarda bulundu.McTominay için transfer ilgisi olduğunu doğrulayan Hollandalı teknik adam,Manchester United ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan McTominay'ın adı Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.Manchester United altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir takımda forma giymeyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.Manchester United'da 252 maçta süre bulan Scott McTominay, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.