Erik ten Hag: "McTominay'i tutmak istiyoruz"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın da gündeminde olan Scott McTominay hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik ten Hag: 'McTominay'i tutmak istiyoruz'
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21 Temmuz 2024 14:32
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın da gündeminde olan Scott McTominay hakkında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

McTominay için transfer ilgisi olduğunu doğrulayan Hollandalı teknik adam, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." sözlerini sarf etti.


 GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Manchester United ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan McTominay'ın adı Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Manchester United altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir takımda forma giymeyen başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Manchester United'da 252 maçta süre bulan Scott McTominay, 29 gol attı ve 8 asist yaptı.



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