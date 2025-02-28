Eric Gordon en az 3 ay parkelerden uzak kalacak

Philadelphia 76ers guardı Eric Gordon, sağ bileğinden geçirdiği artroskopik ameliyat nedeniyle en az üç ay boyunca parkelerden uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Eric Gordon en az 3 ay parkelerden uzak kalacak
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28 Şubat 2025 13:53
Son güncelleme 28 Şubat 2025 13:54
Philadelphia 76ers guardı Eric Gordon, sağ bileğinden geçirdiği artroskopik ameliyat nedeniyle en az üç ay boyunca parkelerden uzak kalacak.

Takım, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Gordon'ın ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu.

17 yıllık NBA kariyerine sahip Gordon, sakatlığı nedeniyle son altı maçta forma giyememişti. Deneyimli oyuncu, geçen yaz 76ers ile iki yıllık 6,8 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmıştı. Bu kontrat, 2025-26 sezonu için 3,5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu içeriyor.

Bu sezon 39 maçta görev alan Gordon, kariyerinin en düşük sayı ortalaması olan 6,8 ile oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %40,9 isabet oranı yakaladı.

Philadelphia ekibi, çaylak oyuncu Jared McCain'i sezonun geri kalanında kullanamayacak. Bunun yanı sıra, takımın süper yıldızı Joel Embiid'in durumu belirsizliğini koruyor. Embiid ve takım doktorları, dizindeki sakatlığı için alternatif tedavi yöntemlerini değerlendiriyor.

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