5 yıllık Anadolu Efes macerasına 2 Euroleague şampiyonluğu kazanarak veda eden Ergin Ataman, önümüzdeki sezon Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmıştı.



Gelecek sezon THY Euroleague'de iddialı bir takım oluşturmak isteyen Ataman, transfer çalışmalarına başladı.



İtalyan basınında geçen haberlere göre kadro kalitesini arttırmak isteyen Panathinaikos Kevin Punter ve Mario Hezona'yı kadrosuna katmak istiyor.



Yunan ekibi Punter'a iki yıl için beş milyon dolarlık teklif yaptığı iddia edildi. Punter, Partizan'da dönem içinde yaşanılan sorunlar nedeniyle ayrılmayı düşünebilir.



HEZONJA GERİ DÖNEBİLİR

Bir diğer hedef ise Real Madrid'in forvet oyuncusu Mario Hezonja. 2020-2021 sezonunda Panathinaikos forması giyen Hırvat oyuncusunun eski takımıyla olan bağlarının hala güçlü olduğunu ve dönebileceği aktarıldı.



