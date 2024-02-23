Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, İtalya karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!
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23 Şubat 2024 00:28
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İtalya karşısında 87-80 kaybedilen karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Ergin Ataman, şu sözleri kullandı;

"Özellikle ikinci periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Maçın kontrolünü elimizden kaçırdık. İkinci yarıda hep takipte kaldık, geride kaldık. Hakemlere sürekli itiraz ettik. Ne zaman deplasmanda oynasak, rakip takım sanki Amerikan futbolu oynuyor gibi karşımızda. Çok sert bir savunma vardı, biz o sertliği koyamadık. Her şeye rağmen 7 sayı ile kaybetmek İstanbul'daki maç için avantaj. Bu maçı bırakıp, İzlanda maçını kazanmamız lazım. Sayı averajı bana göre ikinci maç için bir avantaj."

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