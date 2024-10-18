Erciyes Dağı, çok sayıda spor branşının merkezi oldu

kadarspor branşındaki sporculara ev sahipliği yapıyor.Ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuva ve şampiyona için etkinlik düzenleyen Erciyes Kayak Merkezi, yılın 12 ayında sporcuları ağırlıyor.Uluslararası arenada şampiyonaların düzenlendiği Erciyes'te, uzunluğu 100 kilometrenin üzerindeki kayak pistlerinin yanı sıra çok sayıda spor branşına hizmet veren tesisler de bulunuyor.Dünyanın dört bir yanından farklı branşlardan spor takımlarının geldiği Erciyes, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu, Snowkite Dünya Kupası, Snowboard Dünya Kupası, Downhill Avrupa Şampiyonası, Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları, Downhill Avrupa Kupası, Erciyes Motor Festivali, Plaj Voleybolu, ATV Safari Turu, ITF Dünya Tenis Turu, 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımlar Turnuvası, Snowboard Türkiye Şampiyonası gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptı.Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'in eskiden sadece kayakla anılırken şimdi birçok spor dalının merkezi haline geldiğini söyledi.Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kentte belediye başkanıyken Erciyes'i hem yaz hem de kış faaliyetleri merkezi olarak planladıklarını anlatan Elcuman, dağın yılın 12 ayı spor yapılabilen bir merkez haline geldiğini dile getirdi.Erciyes'teki master planının başarılı olduğunu vurgulayan Elcuman, şunları kaydetti:Hollanda, İran, Kuveyt gibi ülkelerden farklı branş dalında gelen takımların olduğunu belirten Elcuman, 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımlar Turnuvası düzenlediklerini Portekiz, Danimarka ve Romanya'yı ağırladıklarını anımsattı.Ragbi 21 yaş altı turnuvası düzenleyeceklerini de dile getiren Elcuman, Türkiye'de 1850 rakımda tam olimpik yüzme havuzunun da Erciyes'te yer aldığını ifade etti.Beyzbol, basketbol ve voleybol takımlarının da Erciyes'te ağırlandığını aktaran Elcuman, ITF Uluslararası Tenis Turnuvası'nın da kayak merkezinde devam ettiğini söyledi.Tenis turnuvasının yapıldığı alanın özel sektör yatırımı olduğuna değinen Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 1 lira harcanmadığını bunun da kayak merkezine olan güvenin ve sporun gelişmesinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.Elcuman, bisikletten snowboarda, motosikletten atletizme kadar birçok sporun Erciyes Dağı'nın eteklerinde kurulan tesislerde yapıldığını da sözlerine ekledi.