Erce Kardeşler: 'Bu takımı ligde tutacağız'

Hatayspor forması giyen Erce Kardeşler, Galatasaray maçı sonrası konuştu.



Erce Kardeşler, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İki takım da futbol oynamaya çıktı. İki takım da gayet iyi mücadele etti. Biz bugün maçın geneline bakınca iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi mücadele ettik. İstediğimiz fırsatları elimize geçirdik ama puan alamadık. Ama zaten büyük takımlar bizim rakibimiz değil. Deplasmanda ne alabilirsek kar gözüyle bakıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar bizim rakibimiz değil. İstanbulspor maçı var, bizim o maçı kazanmamız gerekiyor." dedi.



Hatayspor'u ligde tutmak istediklerini söyleyen Erce Kardeşler, "Bu kulübü inşallah ligde bırakacağız. İnşallah demeyelim ligde bırakacağız diyelim." ifadelerini kullandı.



Hatayspor'da Kerim Alıcı ise, "Bugün buraya puan ve puanlar almak için gelmiştik. Ortada, güzel bir mücadele vardı. Artık her maça kazanmak için çıkacağız. Puan veya puanlar alarak Hatayspor'u ligde tutmak için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.





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