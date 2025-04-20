Ercan Ünal: "Önümüzdeki sene tekrar 1. Lig'e çıkmak istiyoruz"

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Adanaspor'un antrenörü Ercan Ünal açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ercan Ünal: 'Önümüzdeki sene tekrar 1. Lig'e çıkmak istiyoruz'
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20 Nisan 2025 17:29
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Adanaspor'un antrenörü Ercan Ünal, "Önümüzdeki sene tekrar planlarımızı yapıp, Trendyol 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Ercan Ünal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Ünal, "Maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Bu sezonu böyle bitirdiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki sene tekrar planlarımızı yapıp, Trendyol 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise erken yedikleri gol sonrası moral olarak düştüklerini belirtti.

Uçkun, "Sahadan 4-0 mağlup ayrıldık, kalan 3 maçta elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

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