Enis Destan: "Galatasaray maçında da atmak istiyorum"

Trabzonspor forması giyen Enis Destan, Manisa FK maçı sonrası açıklama yaptı.

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Enis Destan: 'Galatasaray maçında da atmak istiyorum'
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18 Ocak 2024 23:02
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Enis Destan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü'ne karşı 2 gol kaydeden Enis Destan,"Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

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