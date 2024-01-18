Enis Destan: 'Galatasaray maçında da atmak istiyorum'

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Enis Destan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Manisa Futbol Kulübü'ne karşı 2 gol kaydeden Enis Destan,"Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
Manisa Futbol Kulübü'ne karşı 2 gol kaydeden Enis Destan,"Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.