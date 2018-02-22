son 32 tur rövanş maçında, Fransa'da 3-1 yenildiği'u İspanya'da konuk etti. Lyon, Villerreal'i rövanş maçında da mağlup edip son 16 turuna yükseldi.İlk maçın aksine düşük bir tempoda geçen rövanş maçında Lyon'a galibiyeti getiren tek gol, 86. dakikada'den geldi.Villarreal'de Milli futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, rövaşata ile çektiği estetik şut az bir farkla dışarı gitti.Ev sahibi takımda 78. dakikada Costa, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırırken Villarreal, Avrupa Ligi'ne veda etti.Öte yandan Avrupa Ligi'nin bir diğer maçında Sporting Lizbon, ilk maçta 3-1 yendiği Astana ile rövanş maçında 3-3 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.