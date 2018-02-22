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Enes Ünal, Villarreal'e tur için yeterli olmadı

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında Villarreal, Enes Ünal'ın 90 dakika forma giydiği maçta Lyon'a 1-0 yenildi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Kaynak: Sporx.com
Enes Ünal, Villarreal'e tur için yeterli olmadı
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22 Şubat 2018 22:53
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında Villarreal, Fransa'da 3-1 yenildiği Lyon'u İspanya'da konuk etti. Lyon, Villerreal'i rövanş maçında da mağlup edip son 16 turuna yükseldi.

İlk maçın aksine düşük bir tempoda geçen rövanş maçında Lyon'a galibiyeti getiren tek gol, 86. dakikada Bertrand Traore'den geldi.

ENES ÜNAL 90 DAKİKA OYNADI

Villarreal'de Milli futbolcu Enes Ünal, 90 dakika sahada kalırken, rövaşata ile çektiği estetik şut az bir farkla dışarı gitti.

Ev sahibi takımda 78. dakikada Costa, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırırken Villarreal, Avrupa Ligi'ne veda etti.

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Öte yandan Avrupa Ligi'nin bir diğer maçında Sporting Lizbon, ilk maçta 3-1 yendiği Astana ile rövanş maçında 3-3 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

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