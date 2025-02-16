En-Nesyri, Süper Lig'de 2025'te coştu!

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 21. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.
Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı.
Öte yandan En-Nesyri, Süper Lig'de arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşadı. Golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.
Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı.
Öte yandan En-Nesyri, Süper Lig'de arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşadı. Golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.
2x⚽️ Başakşehir
1x⚽️ Eyüpspor
2x⚽️ Hatayspor
❌Konyaspor
2x⚽️ Adana Demirspor
2x⚽️ Göztepe
1x⚽️ Rizespor
1x⚽️ Kasımpaşa
Youssef En-Nesyri, son 8 lig maçında 11 gol attı ve 1 asist yaptı. pic.twitter.com/vvjAQyBzTB
— Sporx (@sporx) February 16, 2025