En-Nesyri, Süper Lig'de 2025'te coştu!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Süper Lig'de 9 gol attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
En-Nesyri, Süper Lig'de 2025'te coştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2025 19:28
Son güncelleme 16 Şubat 2025 19:30
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 21. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti.

Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı.

Öte yandan En-Nesyri, Süper Lig'de arka arkaya dördüncü maçında da gol sevinci yaşadı. Golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery