Emre Taşdemir: 'Bir puana üzülüyoruz'

Gaziantep FK'de Emre Taşdemir, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.



Emre Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm hafta çok iyi çalıştık. Kazanmayı hak ettik. Çok net pozisyonlar yakaladık. 1 puana üzülüyoruz. Beşiktaş'ın bütün maçlarını izledik. Hocamızın taktikleri doğrultusunda, nerede nasıl açık veriyorlar gördük. Keşke 3 puanı alan taraf olsaydık."



