Emre Taşdemir: "Bir puana üzülüyoruz"

Gaziantep FK'de Emre Taşdemir, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

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Emre Taşdemir: 'Bir puana üzülüyoruz'
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06 Ekim 2024 22:48
Gaziantep FK'de Emre Taşdemir, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Emre Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm hafta çok iyi çalıştık. Kazanmayı hak ettik. Çok net pozisyonlar yakaladık. 1 puana üzülüyoruz. Beşiktaş'ın bütün maçlarını izledik. Hocamızın taktikleri doğrultusunda, nerede nasıl açık veriyorlar gördük. Keşke 3 puanı alan taraf olsaydık."

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