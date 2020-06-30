Emre Mor, Galatasaray'a dönmek istiyor

OLYMPIAKOS'TA KADRO DIŞI

EMRE MOR, GALATASARAY'I İSTİYOR

?Celta Vigo'ya geri döneceğim

?İnsanlar beni çok abarttı

?Ben gettodan çıkan bir çocuğum



Emre Mor: "İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana 'Yeni Messi' dediler ve ben, 'Hayır, ben yeni Messi değilim dedim"



— Sporx (@sporx) April 23, 2020

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, Ocak ayı transfer döneminde Celta Vigo tarafından Olympiakos'a kiralanmıştı. Olympiakos'taki performansıyla da tartışma konusu olan Emre Mor ile gelecek sezon devam etmeme kararı alan Olympiakos, Emre'ye de bu yöndeki kararını iletti.Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turu devam ederken kadro dışı bırakılan ve en son 15 Şubat'ta maça çıkan Emre Mor, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini iletti.Emre Mor'un Olympiakos ve Celta Vigo'daki durumunu yakından takip eden İspanyol haber siteleri de Emre Mor'a dayandırarak verdiği haberlerin de, "Emre Mor, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı ve şu anda Yunanistan'da da değil. Emre'nin öncelikli planı yeniden Galatasaray'a dönmek ancak Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti, Emre'yi takımda görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.