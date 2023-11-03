Emre Kocadağ: "Ben hazırım!"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yapılacak başkanlık seçimi için adaylık sinyali verdi. Kocadağ, "Ben hazırım" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ: 'Ben hazırım!'
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03 Kasım 2023 10:45
Beşiktaş Kulübü, 3-10 Aralık'ta yapılacak seçimi bekliyor.

Siyah-beyazlılarda yapılacak seçimde şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu.

EMRE KOCADAĞ: "BEN HAZIRIM"

Beşiktaş'ta başkan adayı olabileceği belirtilen Emre Kocadağ'dan da adaylık sinyali geldi. Kocadağ, yaptığı açıklamada "Hazırım" mesajı verdi.

Emre Kocadağ, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Ben hazırım! Güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadro ile..." sözlerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

Öte yandan Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Çebi, "Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



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