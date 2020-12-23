Emre Kılınç, Galatasaray'ın en erken golünü attı

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emre Kılınç, Süper Lig'deki 6 maçlık gol orucunu Göztepe karşısında bozdu.
Henüz 4. dakikada Diagne vurdu, kaleciden dönen topu Emre Kılınç tamamladı ve savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.
Bu gol, Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ligdeki 1 asistinin yanına toplamda üçüncü golünü eklemeyi başaran 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmadaki tek önemli hatasını ise Göztepe'nin skoru 1-1'e getirdiği pozisyon öncesi yaptı.
Savunmadan topu çıkarırken kaptıran Emre, Aslan'ın kalesinde golü görmesine neden oldu. Tecrübeli oyuncu 90+3'te yerini kariyerindeki ilk lig maçına çıkan 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz'a bıraktı.
Henüz 4. dakikada Diagne vurdu, kaleciden dönen topu Emre Kılınç tamamladı ve savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.
Bu gol, Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ligdeki 1 asistinin yanına toplamda üçüncü golünü eklemeyi başaran 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmadaki tek önemli hatasını ise Göztepe'nin skoru 1-1'e getirdiği pozisyon öncesi yaptı.
Savunmadan topu çıkarırken kaptıran Emre, Aslan'ın kalesinde golü görmesine neden oldu. Tecrübeli oyuncu 90+3'te yerini kariyerindeki ilk lig maçına çıkan 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz'a bıraktı.