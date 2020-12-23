Emre Kılınç, Galatasaray'ın en erken golünü attı

Galatasaray'da Emre Kılınç, sarı - kırmızılıların bu sezonki en erken golüne imza attı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç, Galatasaray'ın en erken golünü attı
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23 Aralık 2020 09:51
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emre Kılınç, Süper Lig'deki 6 maçlık gol orucunu Göztepe karşısında bozdu.

Henüz 4. dakikada Diagne vurdu, kaleciden dönen topu Emre Kılınç tamamladı ve savunmaya çarpan top ağlarla buluştu.

Bu gol, Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon Süper Lig'de attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ligdeki 1 asistinin yanına toplamda üçüncü golünü eklemeyi başaran 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmadaki tek önemli hatasını ise Göztepe'nin skoru 1-1'e getirdiği pozisyon öncesi yaptı.

Savunmadan topu çıkarırken kaptıran Emre, Aslan'ın kalesinde golü görmesine neden oldu. Tecrübeli oyuncu 90+3'te yerini kariyerindeki ilk lig maçına çıkan 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz'a bıraktı.



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