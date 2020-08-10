Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye'nin sevilen spor spikerlerinden Emre Gönlüşen, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.Uzun süredir kanser tedavisi gören 42 yaşındaki Emre Gönlüşen, pazar günü hayatını kaybetti. Emre Gönlüşen'in Adana'daki cenaze töreninde basın ve spor dünyasından birçok isim katıldı.Ayrıca Adanalı futbolseverler de Emre Gönlüşen'in cenaze törenine katılanlar arasında yer aldı.beIN Sports Program Müdürü Murat Caner, Emre Gönlüşen'le ilgili olarak "Arkadaşımızı, dostumuzu son yolculuğuna uğurluyoruz. Sevenleri, ailesi burada. Konuşması çok zor, çok iyi bir insandı. Kadir kıymet bilirdi, iyi bir aile babasıydı. Hepimizde güzel izler bıraktı. Gülmeyi, güldürmeyi bilirdi. Nur içinde yatsın, hep hatırlayacağız" sözleriyle duygusal bir konuşma yaptı.NTV Spor'da Emre Gönlüşen'le birlikte çalışan Hasan Şaş "Çok temiz bir insandı. Duyduğumda şok oldum. Herkesin başı sağolsun. İyi bir arkadaşımızdı. Üzüntüden başka yapacağımız bir şey yok. Allah eşine, çocuklarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.beIN Sports'ta Emre Gönlüşen'le birlikte çalışan yorumcu Önder Özen "Kendi kendimize düşündük, bir Allah'ın kuluna yan bakmazdı, kimsenin kalbini kırmazdı. Güzel insan eşittir Emre Gönlüşen'dir. Türkiye'nin her yerinden insanlar onun için burada. Buraya insanları sevgi getirir" dedi.