Emre Demir çok hırslı!

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan renklerine kattığı Emre Demir, Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Emre Demir çok hırslı!
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07 Haziran 2023 10:39
Fenerbahçe'nin Barcelona'dan renklerine kattığı Emre Demir, geçen sezonu Samsunspor'da tamamlamıştı.

Genç yıldız kiralık kontratı sona erdiği için Kanarya'ya döndü. Önceliği sarı-lacivertli takımda kalarak ana rotasyona dahil olabilmek.

Karar gelecek sezonun teknik adamına bırakılacak. Kiralık oyuncu izleme ekibi rapor hazırlıyor. 
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