Emre Demir çok hırslı!

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan renklerine kattığı Emre Demir, geçen sezonu Samsunspor'da tamamlamıştı.
Genç yıldız kiralık kontratı sona erdiği için Kanarya'ya döndü. Önceliği sarı-lacivertli takımda kalarak ana rotasyona dahil olabilmek.
Karar gelecek sezonun teknik adamına bırakılacak. Kiralık oyuncu izleme ekibi rapor hazırlıyor.
Genç yıldız kiralık kontratı sona erdiği için Kanarya'ya döndü. Önceliği sarı-lacivertli takımda kalarak ana rotasyona dahil olabilmek.
Karar gelecek sezonun teknik adamına bırakılacak. Kiralık oyuncu izleme ekibi rapor hazırlıyor.