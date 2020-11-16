Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan sözleri; "Kimsenin elinden oyuncu kapmadık"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan'ın transferi konusunda yorum yaptı. İşte o değerlendirmeler...

Haber; Sporx.com ve AA
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Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan sözleri; 'Kimsenin elinden oyuncu kapmadık'
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16 Kasım 2020 12:38
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi

Galatasaray'ın da gündeminde olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine ilişkin konuşan Emre Belözoğlu, kimsenin elinden oyuncu kapmadıklarını söyledi.

Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik." şeklinde görüş belirtti.

"MERT HAKAN SAKATLIĞI ATLATIYOR"

Yeni transferleri Mert Hakan Yandaş'ın sezona çok iyi başladığını ancak sonra bir kasık problemi yaşadığını aktaran deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti:

"Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi. Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum."





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