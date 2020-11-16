Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan sözleri; 'Kimsenin elinden oyuncu kapmadık'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdiGalatasaray'ın da gündeminde olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine ilişkin konuşan Emre Belözoğlu, kimsenin elinden oyuncu kapmadıklarını söyledi.Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu,şeklinde görüş belirtti.Yeni transferleri Mert Hakan Yandaş'ın sezona çok iyi başladığını ancak sonra bir kasık problemi yaşadığını aktaran deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti: