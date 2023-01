Emre Belözoğlu'dan Haris Seferovic açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin karşılığını gördüklerini söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda düzenlenen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Kazanmak güzel, maçın ilk yarısı bizim adımıza çok iyi diyemeyeceğim şekilde geçti. İkinci yarıda 20-25 dakikalık çok ciddi üstünlüğümüz var, orada golü de bulduk. Oyuncularımı isteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da çok iyi mücadele etti." dedi.



"Bugün eksiklerimizin olmasından dolayı oyuna hamlede biraz zorlandık." diyen Belözoğlu, "10 dakikalık periyotta Kasımpaşa'nın da pozisyonları vardı. Yaptığımız hamlelerin karşılığını görünce bu bizi mutlu ediyor. Son dakikalarda da olsa golü bulup kazanmak çok değerli ve önemli. Yolumuza devam ediyoruz. Ligin üstünde kalmak, bu seviyede mücadele etmek ve ligin sonunu böyle getirmek en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.



HARIS SEFEROVIC İÇİN AÇIKLAMA



Belözoğlu, "Forvet transferi düşünüyor musunuz? Seferovic gündeminizde mi?" sorusuna, "Okaka bizim için önemli oyuncu, Keny de elinden geleni yaptı. Okaka topu tutma becerisi yüksek, daha güçlü bir oyuncu. Keny aramıza yeni katıldı ve çok genç bir oyuncu. Ondan da beklentilerimiz var. Kulübümüzün yatırım yaptığı bir oyuncu. Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." yanıtını verdi.



NDAYIHSIMIYE, NICE'TEN 16 MİLYON EURO



Emre Belözoğlu, Youssouf Ndayihsimiye'nin transfer olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise, "Bugün cezalıydı o yüzden yoktu. Çok ciddi gelişim gösterdi, bu kulübe büyük hizmetleri oldu. Kulübümüz bu konuyla alakalı her şey netleşince açıklama yapacaktır. Şu an bizim oyuncumuz, Yusuf'un bize verdiği değerden dolayı çok mutluyum. Kulüp bir karar alırsa bunu size açıklar." değerlendirmesinde bulundu.



"SELÇUK HOCAYI TEBRİK EDİYORUM"



Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki golünü kaydeden Yasin Özcan ile ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Genç oyuncuların futbol dünyasına kazandırılması önemli. Selçuk hocayı tebrik ediyorum. Genç bir oyuncuyu içeri kattı. İnşallah uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir. Yolu açık olsun" şeklinde konuştu.





