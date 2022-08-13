"Emre Akbaba çok korkuyor!"

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın Giresunspor maçı performansı eleştirildi. İşte o yorumlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Emre Akbaba çok korkuyor!'
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13 Ağustos 2022 23:01
Galatasaraylı Emre Akbaba ile ilgili olarak, Giresunspor maçındaki performansının ardından dikkat çeken yorumlar geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan Emre Akbaba'nın performansı eleştiri aldı. İlk yarının ardından oyundan alınan 29 yaşındaki futbol eleştiri oklarının hedefindeki ism oldu.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tugay Kerimoğlu "Emre Akbaba olmuyor! Tribün baskısından korkuyor ve Alanyaspor'daki gibi istediklerini yapamıyor." yorumunu yaptı.

Yayıncı kuruluş yorumcularından Feyyaz Uçar "Emre Akbaba büyük takımda oynayamayacak mı? Anadolu'da daha rahat mı oynuyor? Artık kafamızda bu sorular oluştu." ifadelerini kullandı.

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