Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, derbi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

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Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a gönderme!
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20 Eylül 2024 18:41
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.

Emenike, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın görselini paylaşarak sarı lacivertli takıma şans diledi.

Nijeryalı eski futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçe'm. Yarınki maç için şimdiden bol şanslar" ifadelerini kullandı.

İŞTE EMENIKE'NİN PAYLAŞIMI!


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