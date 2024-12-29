Emlak Konut, sahasında hata yapmadı

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Emlak Konut, sahasında hata yapmadı
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29 Aralık 2024 16:49
Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk etti.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 81-67 kazandı.
 Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Münevver Özemre, Sezer Bor

Emlak Konut: Thomas 10, Sehernaz Çidal, Macaulay 14, Parks 20, Gueye 26, Gamze Takmaz 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu 1, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Nimet Çalışkan

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 3, Heal 19, Büşra Akgün 8, Alleyne 14, Hurt 19, Banu Şimşek 2, Havva Güngör Peker 2, Ecem Erk, Nisa Yalçın, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak

1. Periyot: 16-15

Devre: 36-32

3. Periyot: 63-51

 

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