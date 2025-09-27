Emirhan Topçu, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi!

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Felix Uduokhai ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapan Emirhan Topçu göze girdi.
BEĞENİ TOPLADI
Sergen Yalçın'ın Paulista'yı kesip defansta oynattığı 24 yaşındaki stoper, yerinde müdahaleleri ve savunmadan çıkardığı isabetli paslarla beğeni topladı.
Emirhan'ın pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.
