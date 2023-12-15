Emirhan Delibaş: 'Emrecan bu gece uyuyamaz'

Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş, Lugano karşısındaki 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Daha fazla forma şansı bulmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Emirhan Delibaş şu sözleri kullandı:
"Bizi buraya kadar desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buradan kazanarak dönmek güzel. Bir iddiamız yoktu ama kazanarak dönmek önemliydi. Bana şans veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Emrecan adına da mutlu oldum. Maç boyunca iyi bir performans sergilemişti. Üstüne bir de gol olunca çok iyi oldu. Bu gece uyuyamaz herhalde"
Daha fazla forma şansı bulmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Emirhan Delibaş şu sözleri kullandı:
"Bizi buraya kadar desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buradan kazanarak dönmek güzel. Bir iddiamız yoktu ama kazanarak dönmek önemliydi. Bana şans veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Emrecan adına da mutlu oldum. Maç boyunca iyi bir performans sergilemişti. Üstüne bir de gol olunca çok iyi oldu. Bu gece uyuyamaz herhalde"
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