Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 16:49

EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM 2023?

EYT'nin yasalaşmasını bekleyen onbinlerce kişi, 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Emekli maaşı hesaplama işlemi prim miktarı gibi değişik durumlara göre değişmekte. Türkiye'de 3 farklı sigorta sistemi bulunmakta. 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Peki, bugün emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 yılı emekli maaşı hesaplama ile SGK emeklilik hesaplama robotu haberimizin detayları....

EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM 2023?
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Emekli olunca ne kadar maaş alırım, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım soruları EYT düzenlemesi sonrasında tekrar gündeme gelmeye başladı. EYT yasasının çıkmasını bekleyen yüzbinlerce kişi, yasanın çıkmasıyla beraber alacakları maaşları hesaplamak istiyor İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan emekli maaşı hesaplama ekranı...

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 2023 
SGK tarafından hazırlanan ve uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla beraber, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabilmekte.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler şunlardır;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna tıkladıktan sonra emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.


2023 yılı Ocak ayı dönemi aylık artışı verileri sisteme yüklenene kadar uygulama geçici olarak daha önce kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama dün itibariyle açıldı.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr web adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girip, TC Kimlik no, kurum ve güvenlik kodu yazarak emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ web sayfasına girince şu bilgiler istenmekte:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten daha sonra altta bulunan hesapla butonuna basın ve daha sonra emeklilik hesaplaması yapılıyor.

 

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