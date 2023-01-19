BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 2023

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Emekli olunca ne kadar maaş alırım, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım soruları EYT düzenlemesi sonrasında tekrar gündeme gelmeye başladı. EYT yasasının çıkmasını bekleyen yüzbinlerce kişi, yasanın çıkmasıyla beraber alacakları maaşları hesaplamak istiyor İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan emekli maaşı hesaplama ekranı...SGK tarafından hazırlanan ve uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla beraber, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabilmekte.uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler şunlardır;T.C Kimlik numarası,SSK Sicil Numarası,Baba adı,Nüfus il,Doğum tarihi bilgileri.' butonuna tıkladıktan sonra emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.2023 yılı Ocak ayı dönemi aylık artışı verileri sisteme yüklenene kadar uygulama geçici olarak daha önce kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama dün itibariyle açıldı.uyg.sgk.gov.tr web adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girip, TC Kimlik no, kurum ve güvenlik kodu yazarak emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ web sayfasına girince şu bilgiler istenmekte:Doğum tarihi,Cinsiyet,4A çalışma süresiBaşlangıç ve bitiş tarihi.Hizmet türünü seçtikten daha sonra altta bulunan hesapla butonuna basın ve daha sonra emeklilik hesaplaması yapılıyor.